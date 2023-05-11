Жеребцова (Вяриева) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова (Вяриева) Ирина Федоровна

Место рождения

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

14.04.1905

Дата смерти

29.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905

Отец: Яковлев Федор

Мать: Вяриева Наталья

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
08.05.1925

Муж: Жеребцов Григорий Павлов

Рыпушкальский ВИК
Рождение ребёнка
06.08.1926

Дочь: Баклушина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Фомина Татьяна

Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1935

Сын: Жеребцов Петр

Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1941

Сын: Жеребцов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов

Смерть
29.08.1977
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
Тукса, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
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