Жеребцова (Вяриева) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.04.1905
Дата смерти29.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905
Отец: Яковлев Федор
Мать: Вяриева Наталья
Бракосочетание
08.05.1925
Рыпушкальский ВИК
Рождение ребёнка
06.08.1926
Дочь: Баклушина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Фомина Татьяна
Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жеребцов Петр
Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1941
Сын: Жеребцов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Жеребцов Григорий Павлов
Смерть
29.08.1977
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
Тукса, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия