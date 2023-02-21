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Коробицин Иосиф Алексеевич

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

06.09.1884

Дата смерти

25.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1884

Отец: Коробицин Алексей Логинович

Мать: Коробицина Александра Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
25.09.1884
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестности
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