Коробицин Иосиф Алексеевич
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения06.09.1884
Дата смерти25.09.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1884
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
25.09.1884
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестности