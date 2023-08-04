Охапкина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкина Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Охапкин Юрий

Отец ребёнка: Охапкин Николай

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охапкин Владимир

Отец ребёнка: Охапкин Николай

Смерть
Неизвестно