Охапкина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Охапкин Юрий
Отец ребёнка: Охапкин Николай
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охапкин Владимир
Отец ребёнка: Охапкин Николай
Смерть
Неизвестно