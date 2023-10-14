Сайфутдинова Файрузя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1931
Сын: Сайфутдинов Хатып Гильмутдинович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Гильмутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Марат Гильмутдинович
Отец ребёнка: Сайфутдинов Гильмутдин
Смерть
Неизвестно