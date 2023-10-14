Сайфутдинова Файрузя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинова Файрузя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1931

Сын: Сайфутдинов Хатып Гильмутдинович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Гильмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Марат Гильмутдинович

Отец ребёнка: Сайфутдинов Гильмутдин

Смерть
Неизвестно
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