Чуйков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1900
Дата смерти18.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Место жительства
С 1927
Китай
Место жительства
По 1927
Место жительства
С 1945 по 1953
Германия
Смерть
18.03.1982
Место жительства
По 1982