Чуйков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйков Василий Иванович

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Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

12.02.1900

Дата смерти

18.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 1900
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 1927
Китай
Место жительства
По 1927
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 1945 по 1953
Германия
Смерть
18.03.1982
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1982
Москва, город федерального значения Москва
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