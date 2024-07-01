Пятовская Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1753 и 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1785
Сын: Пятовской Афанасий Осипович
Отец ребёнка: Пятовской Осип Иванович
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786
Сын: Пятовсвкий Василий Осипович
Отец ребёнка: Пятовской Осип Иванович
Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно