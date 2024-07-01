Пятовская Ксения Между 1753 и 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятовская Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1753 и 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1740 и 1741 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятовской Осип Иванович

Рождение ребёнка
Между 1782 и 1785

Сын: Пятовской Афанасий Осипович

Отец ребёнка: Пятовской Осип Иванович

Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786

Сын: Пятовсвкий Василий Осипович

Отец ребёнка: Пятовской Осип Иванович

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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