Терпиловская София Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1857
Отец: не указан
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-NTFS : 5 January 2023), Иван Терпиловский in entry for София Терпиловская, 185... Показать все
Смерть
Неизвестно