Терпиловская София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерпиловская София Ивановна

Терпиловская София Ивановна

avatar

Место рождения

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

13.10.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1857

Отец: не указан

Мать: Терпиловская Анастасия Ивановна

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-NTFS : 5 January 2023), Иван Терпиловский in entry for София Терпиловская, 185... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close