Трубицын Никифор Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Никифор Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Трубицын Сидор Афонасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Трубицын Казма Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Трубицын Алексей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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