Трубицын Никифор Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Трубицын Сидор Афонасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Трубицын Алексей Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно