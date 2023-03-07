Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна

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Место рождения

Бахметьево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.03.1902 ст.

Дата смерти

05.01.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1902 ст.

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Мария Дмитриева

Бахметьево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.11.1923

Муж: Чистюхин Петр

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1929

Сын: Чистюхин Борис

Отец ребёнка: Чистюхин Петр

Рождение ребёнка
07.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Петр

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистюхин Виктор

Отец ребёнка: Чистюхин Петр

Работа или профессия
Неизвестно
швея
Смерть
05.01.1956
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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