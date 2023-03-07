Чистюхина (Птицына) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.03.1902 ст.
Дата смерти05.01.1956
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1902 ст.
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Мария Дмитриева
Бракосочетание
20.11.1923
Муж: Чистюхин Петр
Рождение ребёнка
05.08.1929
Сын: Чистюхин Борис
Отец ребёнка: Чистюхин Петр
Рождение ребёнка
07.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистюхин Виктор
Отец ребёнка: Чистюхин Петр
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Смерть
05.01.1956
Похороны
Неизвестно