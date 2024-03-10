Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

19.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Андрей Симонович

Рождение ребёнка
11.10.1926

Сын: Наседкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.08.1928

Сын: Наседкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Наседкин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Наседкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
19.12.1966

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