Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти19.12.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1926
Сын: Наседкин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович
Рождение ребёнка
10.08.1928
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Наседкин Степан Андреевич
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Наседкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Симонович
Смерть
19.12.1966