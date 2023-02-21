Поздеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1941

Сын: Поздеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Поздеева Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабурова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Поздеева Капиталина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Капиталина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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