Плотников Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.02.1909 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.466 Запись 21М отец: Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна Законная жена
Крещение
28.02.1909 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.466 Запись 21М Восприемники: Шапошников Николай Александрович, гжатский мещанин Ксюнина Антонина Семеновна, Бельская мещанская дочь девица
Смерть
Неизвестно