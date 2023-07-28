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Плотников Павел Петрович

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.02.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1909 ст.

Отец: Плотников Петр Петрович

Мать: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.466 Запись 21М отец: Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна Законная жена
Крещение
28.02.1909 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.466 Запись 21М Восприемники: Шапошников Николай Александрович, гжатский мещанин Ксюнина Антонина Семеновна, Бельская мещанская дочь девица
Смерть
Неизвестно