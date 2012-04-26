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Соловьева Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2012

Отец: Александр

Мать: Соловьева Евгения Михайловна