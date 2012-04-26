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Соловьева Александра Александровна
Соловьева Александра Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.2012
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
Соловьева Евгения Михайловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2012
Отец:
Александр
Мать:
Соловьева Евгения Михайловна
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