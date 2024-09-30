Матикайнен (Лайтинен) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Лайтинен) Анна Андреевна

Место рождения

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

22.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
11.02.1901

Муж: Матикайнен Адам Адамович

Рождение ребёнка
30.10.1901

Сын: Матикайнен Александр Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Матикайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.06.1908

Сын: Матикайнен Петр Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.09.1912

Сын: Матикайнен Абрам Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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