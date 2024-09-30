Матикайнен (Лайтинен) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1901
Рождение ребёнка
30.10.1901
Сын: Матикайнен Александр Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович
Рождение ребёнка
01.06.1903
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович
Рождение ребёнка
28.06.1908
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович
Рождение ребёнка
26.09.1912
Сын: Матикайнен Абрам Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Адамович
Смерть
Неизвестно