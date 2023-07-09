Вихарев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихарев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1957

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1957

Отец: Вихарев Александр Иванович

Мать: Вихарева Уханова Евстолия Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихарева Мотова Елена Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихарева Мотова Елена Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вихарева Мотова Елена Александровна