Вихарев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1957
Рождение ребёнка
28.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вихарева Мотова Елена Александровна
Рождение ребёнка
02.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вихарева Мотова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно