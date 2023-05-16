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Taldrik Kaarli
Taldrik Kaarli
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.1828
Дата смерти
30.01.1845
Пол
Мужской
Отец
Taldrik Jaan
1787 г.р.
Мать
Taldrik (Krüner) Eva
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1828
Отец:
Taldrik Jaan
Мать:
Taldrik Eva
Смерть
30.01.1845
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