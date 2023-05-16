Taldrik Kaarli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Taldrik Kaarli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1828

Дата смерти

30.01.1845

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1828

Отец: Taldrik Jaan

Мать: Taldrik Eva

Смерть
30.01.1845
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