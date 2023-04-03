Лелявин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелявин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.2007

Сын: Лелявин Никита Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Старший кладовщик
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