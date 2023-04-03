Лелявин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.2007
Сын: Лелявин Никита Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Старший кладовщик