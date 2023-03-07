Жегалова Евдокия Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1708 ст.
Дата смертиОколо 1778 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1708 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Лысова Настасья Степанона
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Дочь: Лысова Васса Степанона
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Сын: Лысов Афонасей Степанович
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Дочь: Лысова Марина Степанона
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Смерть
Около 1778 ст.