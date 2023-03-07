Жегалова Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖегалова Евдокия Прокопьевна

Жегалова Евдокия Прокопьевна

avatar

Место рождения

Павловская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Около 1778 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1747 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Лысова Настасья Степанона

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Лысов Яков Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Дочь: Лысова Васса Степанона

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Лысов Афонасей Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Дочь: Лысова Марина Степанона

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лысов Филипп Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1778 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close