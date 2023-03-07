Тагиров Зуфар Кавыевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТагиров Зуфар Кавыевич

Тагиров Зуфар Кавыевич

avatar

Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Тагиров Кавый Тагирович

Мать: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close