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Монастырских Сергей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1960

Дата смерти

14.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1960

Отец: Монастырских Виталий Николаевич

Мать: Монастырских (Богданова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
01.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна

Рождение ребёнка
29.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна

Смерть
14.10.1989

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