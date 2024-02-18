Монастырских Сергей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1960
Дата смерти14.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1960
Рождение ребёнка
01.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна
Рождение ребёнка
29.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна
Смерть
14.10.1989