Елена Мартиниановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Мартиниановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигней Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Моисеевич

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Смирнов Назар Родионович

Отец ребёнка: Иродион Моисеевич

Туманино, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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