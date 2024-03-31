Елена Мартиниановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигней Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Моисеевич
Рождение ребёнка
27.08.1882
Отец ребёнка: Иродион Моисеевич
Туманино, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно