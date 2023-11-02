(Скопычева) Галина Эвальдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1954
Рождение ребёнка
21.03.1973
Отец ребёнка: Шмелев Юрий
Рождение ребёнка
16.08.1986
Сын: Комиссаров Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Комиссаров Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Комиссаров Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комиссаров Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Шмелев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмелев Юрий