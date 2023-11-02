(Скопычева) Галина Эвальдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скопычева) Галина Эвальдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1954

Отец: Блиферниц (bliefernich) Эвальд Эдуардович

Мать: Скопичева (скопычева) Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
21.03.1973

Сын: Шмелев Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Шмелев Юрий

Рождение ребёнка
16.08.1986

Сын: Комиссаров Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Комиссаров Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Комиссаров Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Шмелев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Юрий

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