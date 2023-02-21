Скворцов Геннадий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1956
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1956
Отец: Скворцов Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1989
Сын: Скворцов Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Скворцова Ольга Владимировна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Егор
Мать ребёнка: Скворцова Ольга Владимировна