Скворцов Геннадий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Геннадий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1956

Отец: Скворцов Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1989

Сын: Скворцов Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Скворцова Ольга Владимировна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Егор

Мать ребёнка: Скворцова Ольга Владимировна

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