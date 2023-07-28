Луговнина (Данилина) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговнина (Данилина) Наталья Егоровна

Место рождения

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.08.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891 ст.

Отец: Данилин Егор Федоров

Мать: Параскева Иванова

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1910 ст.

Муж: Луговнин Андрей Филиппович

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Луговнина Дария Андреева

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Луговнин Иван Андреев

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
24.06.1914

Дочь: Луговнина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Луговнин Петр Андреев

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
После 1917

Дочь: Графинина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Луговнин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1918

Дочь: Ключникова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Луговнин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Красная Горка, Казанский уезд, Казанская губерния