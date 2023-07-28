Луговнина (Данилина) Наталья Егоровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891 ст.
Отец: Данилин Егор Федоров
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
15.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Луговнина Дария Андреева
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
23.01.1911
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
24.06.1914
Дочь: Луговнина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
22.09.1916
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Графинина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
До 1917
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
02.12.1918
Дочь: Ключникова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Луговнин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Луговнин Андрей Филиппович
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Красная Горка, Казанский уезд, Казанская губерния