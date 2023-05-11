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Акинжалы Дмитрий Владимирович
Акинжалы Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
17.03.1987
Пол
Мужской
Отец
Акинжалы Владимир Анатольевич
1964 г.р.
Мать
Акинжалы Ирина Дмитриевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1987
Отец:
Акинжалы Владимир Анатольевич
Мать:
Акинжалы Ирина Дмитриевна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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