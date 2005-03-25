Шайманова (Корнилова) Нина Хрисановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1941
Дата смерти25.03.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941
Отец: Корнилов Хрисан Петрович
Мать: Корнилова Федосья
Рождение ребёнка
20.01.1963
Сын: Шайманов Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Калашникова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1968
Сын: Шайманов Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
08.07.1969
Сын: Шайманов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1974
Сын: Шайманов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
16.06.1976
Сын: Шайманов Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович
Смерть
25.03.2005