Шайманова (Корнилова) Нина Хрисановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайманова (Корнилова) Нина Хрисановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1941

Дата смерти

25.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941

Отец: Корнилов Хрисан Петрович

Мать: Корнилова Федосья

Рождение ребёнка
20.01.1963

Сын: Шайманов Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Калашникова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
30.03.1968

Сын: Шайманов Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
08.07.1969

Сын: Шайманов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
24.03.1974

Сын: Шайманов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
16.06.1976

Сын: Шайманов Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Шайманов Геннадий Степанович

Смерть
25.03.2005