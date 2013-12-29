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Перевозников Данил Олегович
Перевозников Данил Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.2013
Пол
Мужской
Отец
Перевозников Олег Викторович
1981 г.р.
Мать
Перевозникова Наталья Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
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МП
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2013
Отец:
Перевозников Олег Викторович
Мать:
Перевозникова Наталья Владимировна
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