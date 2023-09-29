Плотников Сергей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Сергей Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.2009

Сын: Плотников Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Шавлюк Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.2015

Дочь: Плотникова Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Шавлюк Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.2017

Дочь: Плотникова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Шавлюк Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавлюк Мария Васильевна

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