Плотников Сергей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.2009
Сын: Плотников Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Шавлюк Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.2015
Дочь: Плотникова Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Шавлюк Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.2017
Дочь: Плотникова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Шавлюк Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шавлюк Мария Васильевна