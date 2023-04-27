MacGregor (Campbell) Christian (Christina)
Место рожденияSkye, Scotland
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Skye, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1330
Castle Glassery, Loch Awe, Argyllshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Chief of Clan Campbell, Lord of Loch Awe
Смерть
Неизвестно
Scotland
Похороны
996
Glenorchy,Scotland