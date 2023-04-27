MacGregor (Campbell) Christian (Christina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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MacGregor (Campbell) Christian (Christina)

Место рождения

Skye, Scotland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1330 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Skye, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1330

Сын: Of Glassary Gilbert MacGilchrist

Отец ребёнка: Macgilchrist De Glassary, Lord Of That Ilk John

Castle Glassery, Loch Awe, Argyllshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Chief of Clan Campbell, Lord of Loch Awe
Смерть
Неизвестно
Scotland
Похороны
996
Glenorchy,Scotland
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