Ухватова Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухватова Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1875 ст.

Сын: Ухватов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ухватов Александр Ефремович

Низово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухватов Александр Ефремович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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