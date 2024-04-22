Рукосуев Антип Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Рукосуев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа Антиповна
Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья (Евдокия) Никитична
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья (Евдокия) Никитична
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Ивановна?
Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья (Евдокия) Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно