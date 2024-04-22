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Рукосуев Антип Иванович

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Рукосуев Иван Григорьевич

Мать: не указана

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марфа Антиповна

Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья (Евдокия) Никитична

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Рукосуев Егор Антипович

Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья (Евдокия) Никитична

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Ивановна?

Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья (Евдокия) Никитична

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Авдотья (Евдокия) Никитична

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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