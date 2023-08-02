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Дата рождения

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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СК
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Макмак Федор Левтерович

Отец ребёнка: Макмак Левтер

Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1772

Сын: Макмак Иван Левтерович

Отец ребёнка: Макмак Левтер

Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1776

Сын: Макмак Николай Левтерович

Отец ребёнка: Макмак Левтер

Османская империя,Крымское ханство