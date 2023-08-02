?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Макмак Левтер
Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Макмак Левтер
Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1776
Сын: Макмак Николай Левтерович
Отец ребёнка: Макмак Левтер
Османская империя,Крымское ханство