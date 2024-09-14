Кошелев Василий Тимофеевич
Место рожденияТульская область, лексинский район деревня Клешня
Дата рождения1911
Дата смерти03.07.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кошелев Тимофей Маркович
Мать: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Кошелева) Лариса
Мать ребёнка: Кошелева (Савельева) Екатерина Степановна
Смерть
03.07.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно