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Кошелев Василий Тимофеевич

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Место рождения

Тульская область, лексинский район деревня Клешня

Дата рождения

1911

Дата смерти

03.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кошелев Тимофей Маркович

Мать: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева (Савельева) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Кошелева) Лариса

Мать ребёнка: Кошелева (Савельева) Екатерина Степановна

Смерть
03.07.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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