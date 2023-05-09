Носарев Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носарев Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носарев Фёдор

Мать: не указана

Смерть
20.08.1943
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