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Мокин Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1959

Дата смерти

27.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1959

Отец: Мокин Анатолий Николаевич

Мать: Мокина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
16.06.1981

Сын: Мокин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Мокина Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
10.07.1986

Дочь: Баёва Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Мокина Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Лидия Федоровна

Смерть
27.10.2020