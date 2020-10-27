Мокин Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1959
Дата смерти27.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1959
Отец: Мокин Анатолий Николаевич
Мать: Мокина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1981
Сын: Мокин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Мокина Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
10.07.1986
Дочь: Баёва Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Мокина Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина Лидия Федоровна
Смерть
27.10.2020