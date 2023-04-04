Носкова (Башкирова) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Башкирова) Дарья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.03.1888

Дата смерти

После 29.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Носков Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1907

Дочь: Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Носков Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Носков Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Носков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Носков Семён Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.08.1913
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