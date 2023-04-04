Носкова (Башкирова) Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 23.03.1888
Дата смертиПосле 29.08.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1905
Рождение ребёнка
23.10.1907
Дочь: Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Носков Семён Павлович
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Носков Семён Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1913
Отец ребёнка: Носков Семён Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.08.1913