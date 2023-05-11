Ostrovskiy (Островский) Израиль (Павлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ostrovskiy (Островский) Израиль (Павлович)

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

28.02.1873

Дата смерти

27.02.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1873

Отец: Ostrovskaya (островская) Pavel (Павел Файвель)

Мать: Островская Tatjyana (Татьяна)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Zakharevich (zakharevich) Полина Израилевна

Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
16.03.1905

Сын: Островский Михаил Израилевич

Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
21.11.1912

Дочь: Бальбах Нелли Израилевна

Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)

Петербург Россия
Рождение ребёнка
27.05.1917

Дочь: Ostrovskaya (островская) Эмилия Израилевна

Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)

Смерть
27.02.1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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