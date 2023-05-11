Ostrovskiy (Островский) Израиль (Павлович)
Место рождения
Дата рождения28.02.1873
Дата смерти27.02.1924
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1873
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Zakharevich (zakharevich) Полина Израилевна
Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)
Рождение ребёнка
16.03.1905
Сын: Островский Михаил Израилевич
Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)
Рождение ребёнка
21.11.1912
Дочь: Бальбах Нелли Израилевна
Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)
Петербург Россия
Рождение ребёнка
27.05.1917
Дочь: Ostrovskaya (островская) Эмилия Израилевна
Мать ребёнка: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1924