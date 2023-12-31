Фурсов Петр Савельев
Место рожденияПолковая слобода
Дата рождения1711
Дата смерти1756
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Фурсов Савелий Михайлов
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1739
Сын: Фурсов Фетис Петров
Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Степанида Петрова
Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1756
Полковая слобода