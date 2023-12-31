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Фурсов Петр Савельев

Место рождения

Полковая слобода

Дата рождения

1711

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Фурсов Савелий Михайлов

Мать: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1736

Сын: Фурсов Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1739

Сын: Фурсов Фетис Петров

Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Степанида Петрова

Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1750

Сын: Фурсов Спиридон Петров

Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1756

Сын: Фурсов Емельян Петров

Мать ребёнка: Фурсова Хрестьинья Анофриева

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Хрестьинья Анофриева

Смерть
1756
Полковая слобода
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