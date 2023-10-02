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Хлебникова (Хлебникова) Елена Ивановна
Хлебникова (Хлебникова) Елена Ивановна
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Место рождения
Москва
Дата рождения
14.10.1935
Пол
Женский
Отец
Хлебников Иван Яковлевич
Мать
Хлебникова (Черкасова) Прасковья Илларионовна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935
Отец:
Хлебников Иван Яковлевич
Мать:
Хлебникова Прасковья Илларионовна
Москва
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