Епифанов Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанов Валерий Владимирович

Епифанов Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1971

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close