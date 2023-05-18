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Епифанов Валерий Владимирович
Епифанов Валерий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1941
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Дунаева) Галина
1949 г.р.
Дети
Вячеслав
1971 г.р.
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1971
Сын:
Вячеслав
Мать ребёнка:
Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Галина
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