Ксения Максимова 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

23.10.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

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1802 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Андрей Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Андрей Лукин

Рождение ребёнка
05.05.1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Андрей Лукин

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Бобров Мирон Андреев

Отец ребёнка: Бобров Андрей Лукин

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
15.08.1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Андрей Лукин

Смерть
23.10.1849

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