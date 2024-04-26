Ксения Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти23.10.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Андрей Лукин
Рождение ребёнка
05.05.1800
Рождение ребёнка
10.08.1802
Сын: Бобров Мирон Андреев
Отец ребёнка: Бобров Андрей Лукин
Рождение ребёнка
15.08.1804
Смерть
23.10.1849