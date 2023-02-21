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Цивин Петр Евдакимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Цивина Елена Петровна

Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
31.01.1929

Дочь: Богданович Лидия Петровна

Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Цивина Надежда Петровна

Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Цивин Иван Петрович

Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка

Дочь: Цивина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофтун Агафья Матвеевна

Смерть
1941
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