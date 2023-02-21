Цивин Петр Евдакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Цивина Елена Петровна
Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
31.01.1929
Дочь: Богданович Лидия Петровна
Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Цивина Надежда Петровна
Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Цивин Иван Петрович
Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
Дочь: Цивина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Кофтун Агафья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кофтун Агафья Матвеевна
Смерть
1941