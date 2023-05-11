Саенко (Обухович) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1988
Сын: Обухович Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Саенко Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.01.1990
Сын: Обухович Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Саенко Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно