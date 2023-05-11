Саенко (Обухович) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Обухович) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1988

Сын: Обухович Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Саенко Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.01.1990

Сын: Обухович Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Саенко Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саенко Сергей Алексеевич

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