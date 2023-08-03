Кенчашвили Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенчашвили Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кенчашвили Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Кенчашвили Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назо

Отец ребёнка: Кенчашвили Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кенчашвили Георгий

Смерть
Неизвестно