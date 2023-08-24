Пучин Никита Агурьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Пучин Агурий Егоров
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1813 ст.
Сын: Пучин Архип Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пучин Фома Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно