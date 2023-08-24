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Пучин Никита Агурьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Пучин Агурий Егоров

Мать: Матрена Иванова

Рождение ребёнка
19.01.1813 ст.

Сын: Пучин Архип Никитин

Мать ребёнка: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Пучин Фома Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пучин Александр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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