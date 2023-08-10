Щербина Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Михаил Тимофеевич

Щербина Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдецкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдецкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдецкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдецкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдецкая Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдецкая Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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