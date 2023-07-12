Прус Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прус Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1965

Отец: не указан

Мать: Прус Мария Павловна