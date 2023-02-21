Рундин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рундин Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рундин Николай Анатольевич

Мать: Иовлева Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рундина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рундина Вера Аоексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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