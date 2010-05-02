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Павелько Анна Фридриховна

Место рождения

Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

02.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Узингер Фридрих Егорович

Мать: Узингер Мария - Кристина Егоровна

Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Богданова Мария Петровна

Отец ребёнка: Павелько Петр Калистратович

Кожухово, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павелько Виктор Петрович

Отец ребёнка: Павелько Петр Калистратович

Смерть
02.05.2010
Новомарьясово, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
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