Павелько Анна Фридриховна
Место рожденияСаратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти02.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Рождение ребёнка
01.05.1959
Дочь: Богданова Мария Петровна
Отец ребёнка: Павелько Петр Калистратович
Кожухово, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павелько Петр Калистратович
Смерть
02.05.2010
Новомарьясово, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия