Газизулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Равил Газизуллович

Мать ребёнка: Нуржихан Гарафетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуржихан Гарафетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуржихан Гарафетдиновна

Смерть
Неизвестно
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